Южноуралец отправится в колонию за вымогательство денег у военных

Магнитогорский военный суд вынес приговор южноуральцу, который вымогал деньги у военнослужащих Чебаркульского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Уточняется, что преступления мужчина совершал в 2022 и 2023 годах. В компании с неустановленными лицами он требовал деньги у чебаркульских военнослужащих и местных бизнесменов. В случае отказа угрожал насилием.
В отношении южноуральца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.