Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуралец отправится в колонию за вымогательство денег у военных

Также банда держала в страхе местных предпринимателей.

Магнитогорский военный суд вынес приговор южноуральцу, который вымогал деньги у военнослужащих Чебаркульского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Уточняется, что преступления мужчина совершал в 2022 и 2023 годах. В компании с неустановленными лицами он требовал деньги у чебаркульских военнослужащих и местных бизнесменов. В случае отказа угрожал насилием.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.