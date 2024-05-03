Четыре легковушки столкнулись на пр. Победителей в Минске

Авария произошла сегодня около 8.00. Причина — несоблюдение безопасной дистанции. Столкнулись Renault, Citroen, Mercedes и Geely.



В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения.



На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.



Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по дороге, а также с техническими средствами организации дорожного движения и иными объектами.