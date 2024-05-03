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В жутком ДТП с «Газелью» погиб 27-летний водитель ВАЗа

В Дзержинском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Медики не смогли спасти одного из водителей.

В четверг, 2 мая, около 19.00 автомобиль ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Неждановой в направлении улицы Ангарской. За рулем находился 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напротив ЛЭП № 30 водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель». От удара микроавтобус перевернулся и задел иномарку «БМВ».

Врачи не смогли спасти водителя ВАЗа, он скончался на месте аварии. В салоне отечественного автомобиля также находился 21-летний юноша. Пассажира доставили в медицинское учреждение.