В жутком ДТП с «Газелью» погиб 27-летний водитель ВАЗа

Медики не смогли спасти одного из водителей.
В четверг, 2 мая, около 19.00 автомобиль ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Неждановой в направлении улицы Ангарской. За рулем находился 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Напротив ЛЭП № 30 водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди «Газель». От удара микроавтобус перевернулся и задел иномарку «БМВ».
Врачи не смогли спасти водителя ВАЗа, он скончался на месте аварии. В салоне отечественного автомобиля также находился 21-летний юноша. Пассажира доставили в медицинское учреждение.