В жутком ДТП с «Газелью» погиб 27-летний водитель ВАЗа

В четверг, 2 мая, около 19.00 автомобиль ВАЗ-2110 ехал со стороны улицы Неждановой в направлении улицы Ангарской. За рулем находился 27-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.