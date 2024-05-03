Земля сталкера. Показываем, как выглядит место хлопка в Павловске

Ограждение вокруг участка, полуразрушенное строение, земляные валы — территория выглядит действительно заброшенной. В администрации Пушкинского района «Фонтанке» пояснили, что объект незавершенного строительства (котельная) находится в частой собственности.
Рано утром 3 мая местные жители стали рассказывать, что слышали громкий звук. По словам читательницы «Фонтанки», в конюшне выбило окна, а около трубы заброшенной ТЭЦ некоторое время был виден дым. Администрация Пушкинского района сообщила, что громкий хлопок прозвучал в 7:14 в переулке Мичурина. Осмотр показал, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров. Никто не пострадал.
26 апреля прошлого года в том же Пушкинском районе после многочисленных сообщений жителей также искали эпицентр взрыва, повредившего фасад и крышу конноспортивного клуба. Нашли на территории заброшенной котельной, где у трубы осталась воронка. При этом, как отмечали специалисты, на воронку от взрыва она походила мало. По предварительным данным, следов огня или СВУ найдено не было, только остатки закопанной в землю бочки. «Фонтанка» публиковала подробный фоторепортаж. Следственный комитет возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.