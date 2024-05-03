Земля сталкера. Показываем, как выглядит место хлопка в Павловске

26 апреля прошлого года в том же Пушкинском районе после многочисленных сообщений жителей также искали эпицентр взрыва, повредившего фасад и крышу конноспортивного клуба. Нашли на территории заброшенной котельной, где у трубы осталась воронка. При этом, как отмечали специалисты, на воронку от взрыва она походила мало. По предварительным данным, следов огня или СВУ найдено не было, только остатки закопанной в землю бочки. «Фонтанка» публиковала подробный фоторепортаж. Следственный комитет возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.