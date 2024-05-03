Прокурор попросил ужесточить наказание блогеру-сыроеду Лютому

«В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы дела в апелляционном порядке будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, о чем будет сообщено дополнительно», — сказала собеседница агентства.