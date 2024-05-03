Прокурор попросил ужесточить наказание блогеру-сыроеду Лютому

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Апелляционное представление сочинского прокурора, выступающего обвинителем по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, подано в суд Краснодарского края, он просит увеличить срок наказания до 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани.
Шестнадцатого апреля Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Лютого к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Блогер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК России и статьей 156 УК России. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию».
«В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы. Материалы дела в апелляционном порядке будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, о чем будет сообщено дополнительно», — сказала собеседница агентства.
Сам Лютый ранее заявлял журналистам, что намерен подать апелляцию на решение вынесенного приговора и даже жаловаться президенту России Владимиру Путину. Обвиняемый также жаловался на состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы.