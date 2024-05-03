В Челябинске два подростка 14 лет напали на мужчину, избили его и отобрали телефон

Сообщается, что все произошло в Калининском районе. В отдел полиции обратился 53-летний горожанин, который рассказал, что возвращался домой, когда сзади напали неизвестные. Повалив на землю, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения, после чего отобрали мобильный и скрылись.