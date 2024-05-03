В Челябинске два подростка 14 лет напали на мужчину, избили его и отобрали телефон

В Челябинске два 14-летних подростка напали на мужчину, избили его и отобрали телефон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло в Калининском районе. В отдел полиции обратился 53-летний горожанин, который рассказал, что возвращался домой, когда сзади напали неизвестные. Повалив на землю, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения, после чего отобрали мобильный и скрылись.
К установлению и задержанию подозреваемых были подключены оперативники городского управления МВД.
В результате стражи порядка задержали одного из нападавших. Им оказался 14-летний подросток. Розыск его сообщника продолжается.
«Похищенный телефон они сбыли в комиссионный магазин. Возбуждено дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой)», — прокомментировали в ОС со СМИ городского УМВД.
Мера пресечения подозреваемому избирается.