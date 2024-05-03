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Швеция отвергла идею Китая о расследовании ЧП на «Северных потоках»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на «Северных потоках», заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке».

Источник: The Danish Armored Forces

«Расследование инцидентов было проведено шведскими властями в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Другие национальные расследования все еще продолжаются. В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — заявили в МИД Швеции.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

расследование