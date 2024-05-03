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В Москве задержали последователей секты «Фалуньгун»

В Москве задержали четырех последователей китайской секты «Фалуньгун».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве задержали четырех последователей китайской секты «Фалуньгун» (Минюст России включил в реестр нежелательных НПО, связанные с сектой «Фалуньгун» организации), доводящей людей до самоубийства, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.

«Сегодня 3 мая правоохранительными органами проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты “Фалуньгун”. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК (организация деятельности нежелательной организации. — Прим. ред.)», — рассказали агентству.

На кадрах, предоставленных РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов во время обысков находят запрещенную литературу.

Кроме того, как сообщил в Telegram столичный главк СК, в Москве возбудили уголовное дело о незаконной деятельности нежелательной организаций из-за функционирования ассоциации «Фалунь Дафа»*.

По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования “Фалунь Дафа”*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги “Чжуань Фалунь” автора Ли Хунчжи**.

По уголовному делу проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.

Секту «Фалуньгун» создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи.

В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена и Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США.

По данным правоохранителей, секта «Фалуньгун» при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации «цветных революций» в России и Китае.

Люди, вступающие в ряды адептов «Фалуньгун», в начале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.

* Организация запрещена в России.

** Признана экстремистским материалом.

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