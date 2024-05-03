В Москве задержали последователей секты «Фалуньгун»

По данным следствия, с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка с сообщниками в Москве незаконно организовала деятельность ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования “Фалунь Дафа”*. Кроме того, женщина распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги “Чжуань Фалунь” автора Ли Хунчжи**.