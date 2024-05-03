В Алматы пенсионера забили до смерти в парке

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Сообщалось, что 75-летнего мужчину убили «средь бела дня в парке во время пробежки». В каком именно парке города это произошло, не сообщается.
В ДП Алматы дали краткий комментарий:
«По факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека, расследуется уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются».
2 мая мы сообщали о том, что в уличном туалете в Жамбылской области до смерти избили школьника.