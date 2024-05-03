ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины

По данным ФСБ, диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры столичного региона. Его пытались задержать в момент изъятия из тайника в Московской области, но он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенном им автомобиле нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ, а также документы и мобильный телефон. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. В гараже и квартире, арендованных им в Москве, были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка SwedBank.