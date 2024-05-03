ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) члена запрещенной в РФ украинской террористической организации гражданина РФ 1976 года рождения», — сообщили в ЦОС.
«Установлено, что по команде ГУР МО Украины диверсант планировал совершение серии террористических актов на территории России, в том числе в отношении объектов Министерства обороны РФ в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге», — отметили в ФСБ. Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области. «При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован», — сообщили в ФСБ.
По данным ФСБ, диверсант прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры столичного региона. Его пытались задержать в момент изъятия из тайника в Московской области, но он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенном им автомобиле нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ, а также документы и мобильный телефон. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. В гараже и квартире, арендованных им в Москве, были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка SwedBank.
Вновь обнаружить его удалось у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области. «На месте происшествия обнаружены и изъяты оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления», — добавили в ЦОС.