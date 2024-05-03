«Догнал и затащил в парадную»: Петербуржца поймали спустя 18 лет за убийство молодой девушки

Полицейские из Петербурга раскрыли дело об убийстве 22-летней девушки, которое произошло 18 лет назад в доме на Вознесенском проспекте. По обвинению в этом жутком инциденте изобличили 52-летнего уроженца Хабаровска, содержащегося под стражей в качестве меры пресечения по ранее совершенным преступлениям. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Труп молодой девушки был обнаружен во дворе дома № 15 на Вознесенском проспекте в ноябре 2005 года. У нее были множественные травмы головы и следы удушения. Тогда стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье об убийстве, но найти виновника по горячим следам тогда не удалось. Полицейские восстановили картину случившегося и выяснили, что той ночью мужчина преследовал неизвестную ему петербурженку, затем догнал и затащил в парадную, — уточнило ведомство.
Совершив против горожанки противоправные действия, обвиняемый расправился с ней. Мера пресечения в связи с новым криминальным эпизодом в биографии фигуранта не изменилась. Расследование дела продолжается.