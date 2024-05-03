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ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переписка диверсанта с куратором свидетельствует о планах украинских террористов «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

В спецслужбе рассказали, что силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны.

«Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации “полностью искоренить все русское” в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма», — говорится в сообщении.

ФСБ