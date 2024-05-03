ФСБ обнаружила переписку диверсанта с куратором

«Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, а также планах украинской террористической организации “полностью искоренить все русское” в странах Прибалтики и планировании этой организацией терактов в православных церквах и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время демонстрации фильма», — говорится в сообщении.