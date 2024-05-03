Осужденный за взятку замминистра АПК Кубани добивается льгот как участник СВО

Как следует из решения суда, Ким Тертица приступил к выполнению задач в зоне СВО в мае 2023 года в качестве добровольца штурмовой роты «Шторм Z», 22 июля 2023 года он получил ранение, в связи с чем до декабря 2023 год находился на стационарном лечении в медицинских учреждения Минобороны России. На основании направления военного комиссариата Усть-Лабинского района Краснодарского края он обратился в ФГКУ «Военный госпиталь 419» Минобороны России для медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссии, однако в прохождении комиссии ему было отказано, начальник госпиталя сообщил, что лицам, пребывающим в добровольческом формировании «Штурмовая рота», ВВК не проводится.