Осужденный за взятку замминистра АПК Кубани добивается льгот как участник СВО

Ким Тертица, воевавший в составе штурмовой роты «Шторм Z», настаивает на том, что отсутствие заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) лишает его установленных государством льгот, социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных для участников СВО.
Как следует из решения суда, Ким Тертица приступил к выполнению задач в зоне СВО в мае 2023 года в качестве добровольца штурмовой роты «Шторм Z», 22 июля 2023 года он получил ранение, в связи с чем до декабря 2023 год находился на стационарном лечении в медицинских учреждения Минобороны России. На основании направления военного комиссариата Усть-Лабинского района Краснодарского края он обратился в ФГКУ «Военный госпиталь 419» Минобороны России для медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссии, однако в прохождении комиссии ему было отказано, начальник госпиталя сообщил, что лицам, пребывающим в добровольческом формировании «Штурмовая рота», ВВК не проводится.
Господин Тертица обжаловал отказ начальника госпиталя в суде, однако краснодарский гарнизонный военный суд согласился с доводами медицинского учреждения и указал на то, что порядок освидетельствования добровольцев штурмовых рот «Z» в настоящее время не определен и находится в проработке правительства РФ.
Ким Тертица, занимавший должность заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края, был задержан в апреле 2019 года, когда в его приемной был обнаружен пакет с деньгами. Суд признал, что денежные средства передал руководитель аграрного предприятия за содействие в получении субсидии. Чиновнику было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.