В Ялте бывшая чиновница попалась на взятке в 400 тысяч рублей: ее могут посадить на 12 лет

С августа 2022 по март 2023 года обвиняемая незаконно получила от представителя строительной фирмы 400 тысяч рублей. Это компания была подрядчиком при строительстве детских садов. Деньги переводились на карту чиновницы небольшими суммами. Это была плата за общее покровительство, ускорение оплаты и корректировку актов выполненных работ. Кроме того, руководитель отдела оказывала влияние на других должностных лиц администрации.