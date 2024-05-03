В Ялте бывшая чиновница попалась на взятке в 400 тысяч рублей: ее могут посадить на 12 лет

Бывшего начальника производственно-технического отдела управления капитального строительства администрации Ялты обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
С августа 2022 по март 2023 года обвиняемая незаконно получила от представителя строительной фирмы 400 тысяч рублей. Это компания была подрядчиком при строительстве детских садов. Деньги переводились на карту чиновницы небольшими суммами. Это была плата за общее покровительство, ускорение оплаты и корректировку актов выполненных работ. Кроме того, руководитель отдела оказывала влияние на других должностных лиц администрации.
Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала свою вину. Женщина дала подробные показания об обстоятельствах преступления.
— Ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что была также дана оценка действиям взяткодателя. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд. Согласно законодательству, фигурантке грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.