В Воронеже будут судить американца за нарушения в колонии

Согласно картотеке судебных дел, Гилману вменяется три эпизода дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), и один эпизод угрозы или применения насилия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ч. 4 ст. 296 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Роберт Гилман находится под стражей с января 2022 года. После жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва, на котором он ехал в столицу, полицейские задержали его на железнодорожном вокзале в центре Воронежа. Американец был сильно пьян. В дежурной части он ударил полицейского ногой по ноге. Несмотря на полное признание вины, раскаяние, многократные извинения и выплаты по 15 тыс. руб. потерпевшему и благотворительному фонду «Правопорядок-щит», американец получил почти максимальный срок наказания, предусмотренный статьей о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ) — четыре с половиной года. Год назад при рассмотрении его апелляционной жалобы наказание снизили на год.
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Гилман, находясь под стражей в СИЗО-3 в Воронеже, подрался с бывшим вице-мэром Воронежа Алексеем Антиликаторовым, когда тот получил большой срок по обвинению во взяточничестве.