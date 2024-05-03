В Воронеже будут судить американца за нарушения в колонии

Роберт Гилман находится под стражей с января 2022 года. После жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва, на котором он ехал в столицу, полицейские задержали его на железнодорожном вокзале в центре Воронежа. Американец был сильно пьян. В дежурной части он ударил полицейского ногой по ноге. Несмотря на полное признание вины, раскаяние, многократные извинения и выплаты по 15 тыс. руб. потерпевшему и благотворительному фонду «Правопорядок-щит», американец получил почти максимальный срок наказания, предусмотренный статьей о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ) — четыре с половиной года. Год назад при рассмотрении его апелляционной жалобы наказание снизили на год.