На Урале суд начал рассматривать дело о мошенничестве на вертолетном заводе

Он добавил, что при поставке продукции Андрей Цветков не знал о том, что резина будет использована в вертолетах. По его словам, покупатель не уведомлял об этом поставщика, так как «это внутренняя деятельность КВЗ, и она не должна беспокоить поставщика». По его словам, в результате брака не пострадала техника и люди.