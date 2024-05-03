На Урале суд начал рассматривать дело о мошенничестве на вертолетном заводе

Об этом «Ъ-Урал» сообщил его адвокат Дмитрий Осадчев.
По данным следствия, в 2022 году Андрей Цветков во главе завода ООО «Уралрезинотехника» заключил договор с КВЗ о поставке резинотехнических изделий для авиационной пластины. Однако, по словам Дмитрия Осадчева, между покупателем и поставщиком возник спор относительно качества изделий.
По данным адвоката, казанская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан организовала проверку всех поставщиков завода, в ходе которой «ошибочно квалифицировала договор поставки Андрея Цветкова как преступление». После этого, по сведениям Дмитрия Осадчева, прокуратура направила материалы дела в СКР. Андрею Цветкову, как руководителю предприятия, были предъявлены обвинения в мошенничестве. Уголовное дело было направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга по месту нахождения «Уралрезинотехники».
«В ходе спора все возможные убытки были возмещены в рамках переговоров. Ущерб был возмещен, он составил до 1 млн руб. Фактически поставки товара — это действия гражданско-правового характера, Андрей Цветков оказался необоснованно привлечен к уголовной ответственности, спор должен разрешаться в арбитражном суде», — подчеркнул господин Осадчев.
Он добавил, что при поставке продукции Андрей Цветков не знал о том, что резина будет использована в вертолетах. По его словам, покупатель не уведомлял об этом поставщика, так как «это внутренняя деятельность КВЗ, и она не должна беспокоить поставщика». По его словам, в результате брака не пострадала техника и люди.
«Спор между предприятиями возник только по определенной позиции договора поставки, а не по всей резинотехнической продукции», — отметил Дмитрий Осадчев. Он рассказал, что сейчас Андрей Цветков находится под подпиской о невыезде.
Следующее заседание по делу состоится 17 мая.