Странный звук, испуганные лошади и воронки: что известно о ЧП в Павловске

Любопытно, что похожая история произошла там же около года назад. Вечером 26 апреля 2023 года в Павловске и Пушкине слышали громкий звук, а в конном клубе посекло фасад и крышу. К утру полиция, Росгвардия и следователи работали на территории заброшенной ТЭЦ. Следов пожара не было, но у трубы нашли воронку неизвестного происхождения и остатки закопанной в землю бочки, а затем и взрывчатое вещество. Следственный комитет тогда возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На сегодняшний день расследование продолжается. По предварительным данным «Фонтанки», подозреваемых в нём по-прежнему нет.