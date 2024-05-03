Несовершеннолетняя ушла из дома и пропала в Актюбинской области

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.