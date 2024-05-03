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В Волгограде «Приору» зажало между двумя грузовиками

В Ворошиловском районе столкнулись легковой автомобиль и 2 грузовика.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В четверг, 2 мая, около 21.10 автомобиль «Лада Приора» ехал в Ворошиловском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напротив 6-й световой опоры ЛЭП поймы реки Царица он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Скания». От удара отечественный автомобиль отбросило на проезжавший в попутном направлении КамАЗ, «Приора» оказалась зажата между двумя грузовиками.

Водителя «Лады» доставили с травмами в медицинское учреждение.