В Волгограде «Приору» зажало между двумя грузовиками

В четверг, 2 мая, около 21.10 автомобиль «Лада Приора» ехал в Ворошиловском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Напротив 6-й световой опоры ЛЭП поймы реки Царица он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Скания». От удара отечественный автомобиль отбросило на проезжавший в попутном направлении КамАЗ, «Приора» оказалась зажата между двумя грузовиками.
Водителя «Лады» доставили с травмами в медицинское учреждение.