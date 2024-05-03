В Волгограде «Приору» зажало между двумя грузовиками

Напротив 6-й световой опоры ЛЭП поймы реки Царица он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Скания». От удара отечественный автомобиль отбросило на проезжавший в попутном направлении КамАЗ, «Приора» оказалась зажата между двумя грузовиками.