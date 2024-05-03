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Доцент Самарского вуза перевела мошенникам 3 млн рублей

В Самаре жертвой телефонных мошенников стала 69-летняя доцент вуза. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Неизвестный прислал женщине в мессенджере сообщение о том, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги. Сам же он представился сотрудником одной из силовых структур. По словам «силовика», для спасения денег их нужно было перевести на «безопасный» счет, что самарчанка и сделала. Она отправила злоумышленнику 3 млн рублей. После этого собеседник пропал.