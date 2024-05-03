Пять человек погибли на трассе в Карагандинской области

Трагедия произошла 3 мая в 10:00 на трассе п. Аксу Аюлы — отд. Аксу. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате погибли пять человек — водитель Toyota и четверо его пассажиров.
Водитель грузовика доставлен в больницу.
В ДП региона причиной аварии назвали «беспечность одного из водителей».
«Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего».
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.