Свердловчанка получила девять лет колонии за убийство сожителя

В Берёзовском Свердловской области 55-летняя женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима за убийство сожителя во время совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, вечером 12 ноября 2023 года в посёлке Кедровка мужчина избил женщину. В ответ она нанесла ему не менее семи ножевых ранений.
Уралец погиб на месте. Суд назначил ей лишение свободы и взыскал с неё в пользу сына погибшего 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.