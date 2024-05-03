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Свердловчанка получила девять лет колонии за убийство сожителя

Мужчина избил женщину во время конфликта.

В Берёзовском Свердловской области 55-летняя женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима за убийство сожителя во время совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 12 ноября 2023 года в посёлке Кедровка мужчина избил женщину. В ответ она нанесла ему не менее семи ножевых ранений.

Уралец погиб на месте. Суд назначил ей лишение свободы и взыскал с неё в пользу сына погибшего 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.