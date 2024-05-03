Под деревней Кринки погиб командир реактивной установки из Звездного

В поселке Звездный 3 мая простились с погибшим в зоне проведения СВО 24-летним земляком Ярушиным Денисом Алексеевичем. Он погиб при выполнении боевой задачи в деревне Кринки Херсонской области. В местный дворец культуры пришли родные, друзья и сослуживцы погибшего бойца, представители администрации.
Денис Ярушин родился 25 июня 1999 года в поселке Звездный. В 2015 году после окончания девятого класса поступил в Пермский агропромышленный техникум на специальность «Автомеханик».
В июне 2018 года Дениса Ярушина призвали на срочную военную службу во Владивосток. Во время нее он подписал контракт на три года. По истечении его срока уволился из рядов ВС РФ в звании гвардии сержанта и должности командира машины реактивной артиллерии.
После службы в армии вернулся в родной Звездный, работал на Юговском комбинате молочных продуктов и ООО «Пермметал».
Принял решение продолжить служение Родине в зоне СВО, 10 марта 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб 9 апреля 2024 года.
Администрация ЗАТО Звездный выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в СВО земляка.