В Волгограде завершено восстановление трубопровода на улице Козловской

Как сообщили в компании-концессионере, ремонтной бригаде удалось в кратчайшие сроки восстановить трубопровод на ул. Козловской в Ворошиловском районе Волгограда после прорыва.
Сначала специалисты локализовали место повреждения водовода, затем откачали воду из котлована, после чего приступили к ремонту участка трубопровода. К работе была привлечена специализированная техника, хорошая оснащенность рабочих всем необходимым оборудованием позволила значительно сократить сроки проведения ремонта.
Отметим, что во время восстановления водовода подача ресурса жителям велась в штатном режиме.
В настоящее время специалисты закрыли пожарные гидранты и приступили к засыпке котлована.