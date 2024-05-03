В Волгограде завершено восстановление трубопровода на улице Козловской

Сначала специалисты локализовали место повреждения водовода, затем откачали воду из котлована, после чего приступили к ремонту участка трубопровода. К работе была привлечена специализированная техника, хорошая оснащенность рабочих всем необходимым оборудованием позволила значительно сократить сроки проведения ремонта.