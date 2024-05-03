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В Волгограде завершено восстановление трубопровода на улице Козловской

Коммунальщики закончили ремонт поврежденного участка трубопровода.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в компании-концессионере, ремонтной бригаде удалось в кратчайшие сроки восстановить трубопровод на ул. Козловской в Ворошиловском районе Волгограда после прорыва.

Сначала специалисты локализовали место повреждения водовода, затем откачали воду из котлована, после чего приступили к ремонту участка трубопровода. К работе была привлечена специализированная техника, хорошая оснащенность рабочих всем необходимым оборудованием позволила значительно сократить сроки проведения ремонта.

Отметим, что во время восстановления водовода подача ресурса жителям велась в штатном режиме.

В настоящее время специалисты закрыли пожарные гидранты и приступили к засыпке котлована.

ЖКХ