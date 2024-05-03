Как мать потерпела фиаско в своём родительстве — мать Бишимбаева попросила прощения у родителей Салтанат

— Адвокат потерпевшей стороны назвал моего сына «паразитом общества», назвал его человеком старого Казахстана, что именно мой сын должен понести наказание за всех чиновников, которые правили Казахстаном более 30 лет. Согласно вчерашним прениям, сторона потерпевших напрямую призывала, убеждала преподать урок тем, кто смотрит этот процесс и для всей элиты Казахстана, то есть сторона потерпевшего призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок старому Казахстану, тем самым возлагая на вас не только судебную, но и пропагандистскую и политическую функцию. Сегодня я прошу только об одном — не переносить все грехи и беды общества на одного человека, на моего сына. Да, он не прав. Он совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьёй, — обратилась к суду и присяжным Альмира Нурлыбекова.