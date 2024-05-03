Как мать потерпела фиаско в своём родительстве — мать Бишимбаева попросила прощения у родителей Салтанат

— Всевышний уготовил нашей семье и семье Салтанат огромное испытание. Салтанат умерла, и это невосполнимая утрата для родителей, для нас, для Куандыка, и каждый день мы молимся за Салтанат. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией для нашей семьи и семьи Салтанат. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека, и это страшная, невыносимая боль для меня, моего мужа, для нас и для всех наших родных. Решение, которое примет суд и суд Присяжных, мой сын понесёт со смирением и раскаянием. Куандык заслужил наказание, но он заслужил наказание, соизмеримое тому, что он сделал, — сказала она.
Мать Бишимбаева также вспомнила вчерашние прения, а в особенности, речь адвоката стороны потерпевших.
— Адвокат потерпевшей стороны назвал моего сына «паразитом общества», назвал его человеком старого Казахстана, что именно мой сын должен понести наказание за всех чиновников, которые правили Казахстаном более 30 лет. Согласно вчерашним прениям, сторона потерпевших напрямую призывала, убеждала преподать урок тем, кто смотрит этот процесс и для всей элиты Казахстана, то есть сторона потерпевшего призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок старому Казахстану, тем самым возлагая на вас не только судебную, но и пропагандистскую и политическую функцию. Сегодня я прошу только об одном — не переносить все грехи и беды общества на одного человека, на моего сына. Да, он не прав. Он совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьёй, — обратилась к суду и присяжным Альмира Нурлыбекова.
Во время выступления она также рассказала о семье и воспитании Бишимбаева.
— Как мать потерпела фиаско в своём родительстве, я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чем были упущения воспитания с моей стороны. Мы его воспитывали в лучших традициях казахской семьи. У нас была большая дружная семья. В одном доме жило нас пять поколений, — рассказала мать подсудимого.
В своем выступлении она обратилась к родителям погибшей Салтанат Нукеновой.
— Я сегодня склоняюсь перед семьёй Салтанат, перед всем обществом Казахстана, и прошу прощения и милосердия. Я прошу прощения у всех матерей, у всех девушек и женщин за моего сына Куандыка, — сказала Альмира Нурлыбекова.