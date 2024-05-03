Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ

В феврале суд в Саратове вынес решение по первому в России делу о символике ЛГБТ: фотохудожнице Инне Мосиной назначили штраф в 1,5 тыс. руб. за три публикации с флагом «международного общественного движения ЛГБТ». В марте было возбуждено первое уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, связанное с ЛГБТ. Дело завели в связи с работой клуба «Поза» (Pose), двоих сотрудников заведения отправили в СИЗО.