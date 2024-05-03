Силовики пришли на завод производителя пива «Афанасий»

Ранее в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что Федеральная налоговая служба фиксирует признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива. Отвечая на вопрос, присутствуют ли такие признаки на рынке пива, он заявил: «Да, там тоже это есть». «Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отметил Егоров. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше, и аппетит к риску гораздо выше».