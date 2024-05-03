В Казани мужчина умер после антипохмельной капельницы

В этот же день новоиспеченная сотрудница отправилась на вызов к потерпевшему в дом № 90 на улице Юлиуса Фучика в Казани. Согласно схеме лечения женщина оказала ему услуги лекарственной терапии алкогольно-абстинентного синдрома, что привело к гибели пациента.