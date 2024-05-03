В Казани мужчина умер после антипохмельной капельницы

Прокуратура Татарстана передала в суд уголовное дело в отношении двух женщин. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности пациенту после антипохмельной капельницы.
Инцидент произошел летом 2022 года. Тогда 42-летняя директор частной клиники устроила на работу фельдшером 24-летнюю обвиняемую. Руководитель всему ее обучила и выдала лекарства.
В этот же день новоиспеченная сотрудница отправилась на вызов к потерпевшему в дом № 90 на улице Юлиуса Фучика в Казани. Согласно схеме лечения женщина оказала ему услуги лекарственной терапии алкогольно-абстинентного синдрома, что привело к гибели пациента.
Заключение эксперта показало, что мужчине были противопоказаны подобные лекарства из-за сердечно-сосудистой патологии и алкогольного опьянения.
Фельдшер признала вину в полном объеме, а директор — свою вину отрицает. Теперь уголовное дело рассмотрят по существу в Приволжском районном суде, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.