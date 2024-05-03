В Латвии возбудили уголовное дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

По его информации, человек, о котором идет речь, в период с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к памятнику, известному как «Алеша». Изначально в связи с этим был инициирован административный процесс, который после установления личности, допроса и выяснения мотивов переквалифицировали в уголовный за якобы «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».