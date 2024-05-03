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В Латвии возбудили уголовное дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Полиция в Латвии возбудила уголовное дело против мужчины, который несколько раз возлагал цветы к месту демонтированного памятника советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне. Об этом сообщил портал Delfi.

Источник: Reuters

По его информации, человек, о котором идет речь, в период с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к памятнику, известному как «Алеша». Изначально в связи с этим был инициирован административный процесс, который после установления личности, допроса и выяснения мотивов переквалифицировали в уголовный за якобы «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».

На фоне этого разбирательства полиция прибалтийской республики напомнила, что в Латвии 9 мая «не допускается» проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые, как передает портал, «противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом».

16 июня 2022 года в Латвии был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны были быть демонтированы до 15 ноября. 14 июля кабмин республики одобрил снос 69 подобных мемориалов, среди которых монумент в парке Победы в Риге, композиции, посвященные солдатам Красной армии, в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.

Памятник «Алеша» был снесен 9 ноября 2022 года. В связи с этим посол Латвии в России Марис Риекстиньш был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест из-за политики государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что подобные действия антироссийской направленности являются проявлением неонацизма.

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