В аварии в Полоцке погиб мотоциклист

Авария произошла на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший Kia Sportage, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении.



В результате водитель Racer RC150 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения при совершении маневров быть осторожными и внимательными, уступать встречному транспорту и не рисковать своей и жизнью других людей.