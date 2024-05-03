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В аварии в Полоцке погиб мотоциклист

3 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке в ДТП погиб мотоциклист, столкнувшийся с легковушкой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший Kia Sportage, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате водитель Racer RC150 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения при совершении маневров быть осторожными и внимательными, уступать встречному транспорту и не рисковать своей и жизнью других людей.