Авария произошла на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший Kia Sportage, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении.
В результате водитель Racer RC150 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения при совершении маневров быть осторожными и внимательными, уступать встречному транспорту и не рисковать своей и жизнью других людей.
В аварии в Полоцке погиб мотоциклист
3 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке в ДТП погиб мотоциклист, столкнувшийся с легковушкой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управлявший Kia Sportage, поворачивая влево, не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении.