Информацию о сбросе темной жидкости в реку Кубань проверит прокуратура

Прокуратура провела проверку в связи с сообщениями в СМИ о сбросе воды в реку Кубань в Краснодаре и проведении дноуглубительных работ. На место выехали специалисты Росприроднадзора и министерства природных ресурсов края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
По заявлению надзорного ведомства, по результатам проверки и лабораторных анализов, при наличии достаточных оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского вмешательства.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлен сброс темной жидкости в реку Кубань из трубы. Местные жители предположили, что эта жидкость состоит из ила и грунта.
В конце марта стало известно, что в связи с загрязнением реки Кубань в Краснодаре будет возбуждено уголовное дело. Указание на этот счёт дал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.