Информацию о сбросе темной жидкости в реку Кубань проверит прокуратура

Прокуратура провела проверку в связи с сообщениями в СМИ о сбросе воды в реку Кубань в Краснодаре и проведении дноуглубительных работ. На место выехали специалисты Росприроднадзора и министерства природных ресурсов края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.