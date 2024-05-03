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Информацию о сбросе темной жидкости в реку Кубань проверит прокуратура

Будут проведены лабораторные исследования.

Источник: KrasnodarMedia.su

Прокуратура провела проверку в связи с сообщениями в СМИ о сбросе воды в реку Кубань в Краснодаре и проведении дноуглубительных работ. На место выехали специалисты Росприроднадзора и министерства природных ресурсов края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

По заявлению надзорного ведомства, по результатам проверки и лабораторных анализов, при наличии достаточных оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского вмешательства.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлен сброс темной жидкости в реку Кубань из трубы. Местные жители предположили, что эта жидкость состоит из ила и грунта.

В конце марта стало известно, что в связи с загрязнением реки Кубань в Краснодаре будет возбуждено уголовное дело. Указание на этот счёт дал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Прокуратура