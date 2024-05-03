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В Ростовской области арестовали женщину, которая зарезала подругу

В момент преступления обвиняемая была пьяна.

В Орловском районе местная жительница напилась и зарезала подругу. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Трагедия произошла в конце апреля в хуторе Ребричанском. В тот день, по данным следствия, 37-летняя женщина и её 48-летняя знакомая вместе выпивали дома. Однако в какой-то момент женщины начали ругаться. В ходе ссоры обвиняемая ударила подругу ножом.

Жертва скончалась на месте происшествия.

Обвиняемая дала признательные показания во время допроса. Её заключили под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.