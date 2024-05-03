Учитель математики получил 20 лет лишения свободы в Жетысу

Учитель был признан виновным по части 4 статьи 121 УК РК, ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие педагогических должностей и должностей, связанных с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. В пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего Г. взыскан моральный вред в размере пяти миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.