Учитель математики получил 20 лет лишения свободы в Жетысу

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу было рассмотрено уголовное дело в отношении 39 летнего гражданина Ж., которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетнего.
Во время судебного заседания прокурор просил назначить мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы. В свою очередь сторона защиты просила переквалифицировать действия учителя математики с части 4 статьи 121 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего) на часть 2 статьи 122 УК (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
«Действия Ж. законом относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Вина Ж. полностью доказана показаниями несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями судебной экспертизы и другими документами дела», — говорится в сообщении суда.
Учитель был признан виновным по части 4 статьи 121 УК РК, ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным запретом на занятие педагогических должностей и должностей, связанных с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. В пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего Г. взыскан моральный вред в размере пяти миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.