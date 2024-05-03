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В Челябинске голый мужчина выпал из окна многоэтажки: «Мы пытались его спасти»

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая, ФедералПресс. На улице Марченко, возле дома 13 Г прохожие обнаружили тело обнаженного мужчины. Он выпал с седьмого этажа многоэтажного дома. По словам местных жителей, мужчина был еще жив.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пытались его спасти. Сразу вызвали медиков, кто-то побежал за пледом, чтобы укрыть его. Проводить реанимационные действия, правда, побоялись из-за множественных переломов», — рассказали жители корреспонденту «ФедералПресс».

К приезду врачей мужчина уже скончался. Его соседи рассказали, что он сорвался с балкона седьмого этажа.

«Не знаю, что у него произошло. В тот вечер он кричал, ссорился с кем-то. Потом начал скидывать вниз вещи. Видимо, бросая что-то вниз, не удержался и выпал сам. На вид погибшему около 30 лет. До этого конфликтов с ним ни у кого не было, в доме его никто не знает», — говорят соседи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что возле челябинских высоток нашли тело подростка. Погибшему парню было 17 лет. Буквально за несколько дней до этого неподалеку было обнаружено тело 15-летнего школьника.

несчастный случай