В Челябинске голый мужчина выпал из окна многоэтажки: «Мы пытались его спасти»

«Не знаю, что у него произошло. В тот вечер он кричал, ссорился с кем-то. Потом начал скидывать вниз вещи. Видимо, бросая что-то вниз, не удержался и выпал сам. На вид погибшему около 30 лет. До этого конфликтов с ним ни у кого не было, в доме его никто не знает», — говорят соседи.