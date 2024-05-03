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Суд арестовал мужчину после нападения на девочку в Люберцах

Суд арестовал 33-летнего мужчину после нападения на девочку в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Источник: Reuters

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал 33-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня. При допросе в качестве подозреваемого от дачи показаний он отказался. В судебном заседании не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Кроме того, Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина.

«Материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ будут направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (“Подделка, изготовление или оборот поддельных документов)”, — добавили в ведомстве.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», на одной из городских улиц мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Он был задержан гражданами, ставшими свидетелями произошедшего. Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию.