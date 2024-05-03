Суд арестовал мужчину после нападения на девочку в Люберцах

Как сообщало ранее Агентство «Москва», на одной из городских улиц мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Он был задержан гражданами, ставшими свидетелями произошедшего. Однако в связи с тем, что злоумышленнику требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу. Оттуда он был доставлен в полицию.