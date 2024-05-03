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Под Калининградом мужчина ограбил гараж через «собачью» дверь

Инцидент произошёл в посёлке Кутузово.

Безработный уроженец Калининграда ограбил чужой гараж через «собачью» дверь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавший калининградец рассказал полицейским, что некто пробрался в гараж в посёлке Кутузово и похитил четыре колеса с дисками. Сумма ущерба — 30 тысяч рублей.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в гараж через проём в воротах, сделанный для собаки», — сообщили в УМВД.

Подозрения пали на судимого 36-летнего мужчину. Вскоре его задержали. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальный срок лишения свободы по ней — пять лет.

Под Челябинском многодетная мать спряталась от приставов в собачьей конуре и получила 80 часов работ.