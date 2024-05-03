Под Калининградом мужчина ограбил гараж через «собачью» дверь

Безработный уроженец Калининграда ограбил чужой гараж через «собачью» дверь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Пострадавший калининградец рассказал полицейским, что некто пробрался в гараж в посёлке Кутузово и похитил четыре колеса с дисками. Сумма ущерба — 30 тысяч рублей.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в гараж через проём в воротах, сделанный для собаки», — сообщили в УМВД.
Подозрения пали на судимого 36-летнего мужчину. Вскоре его задержали. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальный срок лишения свободы по ней — пять лет.
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