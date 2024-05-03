Суд в Ростове заново рассмотрит дело напавшего на полицейских бойца «Вагнера»

Следствие вменяло Павлу Николину посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако суд смягчил обвинение с учетом того, что у бойца не было возможности понять, что перед ним полицейские, так как они передвигались на обычном автомобиле и не были одеты в форму. В итоге вагнеровец получил 6 лет 11 месяцев колонии особого режима.