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Суд в Ростове заново рассмотрит дело напавшего на полицейских бойца «Вагнера»

Ростовский областной суд рассмотрит заново уголовное дело участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина, ранее осужденного за нападение на полицейских в Ростовской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Павел Николин был в 2022 году завербован в колонии и отправился воевать в зону СВО. 6 декабря 2022 года боец оказался под Новошахтинском и открыл огонь по группе мужчин, наткнувшихся на него в лесополосе. Один из пострадавших получил тяжелые ранения.

Следствие вменяло Павлу Николину посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако суд смягчил обвинение с учетом того, что у бойца не было возможности понять, что перед ним полицейские, так как они передвигались на обычном автомобиле и не были одеты в форму. В итоге вагнеровец получил 6 лет 11 месяцев колонии особого режима.

Однако прокуратура обжаловала решение суда, указав в апелляционной жалобе, что защита незаконно воздействовала на присяжных заседателей, на что председательствующий не всегда реагировал надлежащим образом. В частности, сторона обвинения считает, что адвокат Николина формировала у присяжных предубеждение к потерпевшим и вызывала сочувствие к подсудимому.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ростовский областной суд иным составом суда.