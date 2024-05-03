«Я тоже когда-то терял дочь»: Бишимбаев попросил прощения в суде

«Я прошу, не ожидая никакого прощения, я прошу прощения у стороны потерпевших — у ее брата, у родителей Салтанат. Я, вот, как вам объяснить, действительно, у меня такая очень жизнь — она у меня… В своей жизни я тоже когда-то терял дочь. В очень молодом возрасте в 23 года у меня была дочка, ей было два года, и она скончалась от болезни. Я понимаю, понятно, что это невозможно сравнить. Я никогда бы не хотел кому-либо в жизни причинить умышленно смерть. Ну, вот у нас так в жизни произошло, поэтому я просто прошу прощения у всех. Да, всех. У всех людей, чьи чувства я оскорбил. Я понимаю, что вся страна смотрит, смотрит мир. Что мое поведение, поступок, он оскорбил просто чувства всех», — заявил Бишимбаев.