«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <…> поражена нефтебаза “Баловное”, с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T производства Германии.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 40 беспилотников и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Группировка войск «Запад».
Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
до 355 военнослужащих;два автомобиля.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;гаубицы М777 и М198, а также два орудия М119 производства США;самоходная артиллерийская установка «Акация»;гаубица Д-30;гаубица L119 производства Великобритании;боевая машина БМ-21 РСЗО «Град».Группировка войск «Юг».
Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ, а также 4-й бригады украинской Нацгвардии возле Спорного, Константиновки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
до 340 военнослужащих;один танк;бронетранспортер М113 производства США;четыре автомобиля;гаубица Д-20;орудие Д-30;гаубица L119 производства Великобритании;станция радиоэлектронной борьбы «Нота».Группировка войск «Центр».
Солдаты группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР. Кроме того, удалось отразить десять контратак украинских штурмовых отрядов возле населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово.
Потери противника составили:
до 360 военнослужащих;танк Abrams и самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;две боевые машины пехоты;две боевые бронированные машины;пять пикапов;самоходная пушка DANA M2 производства Чехии;две гаубицы Д-30.Группировка войск «Восток».
Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Пречистовки в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, возле Урожайного удалось отразить три контратаки украинских штурмовых групп.
Потери противника составили:
до 135 военнослужащих;два автомобиля;гаубица М777 производства США. Группировка войск «Днепр».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе украинских 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Михайловки и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
до 30 военнослужащих;три автомобиля;самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М777 производства США.