Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить три атаки украинских штурмовых отрядов в районах Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР.