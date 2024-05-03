Жителей Берлина предупредили о ядовитом дыме из-за пожара на заводе Diehl

К тушению привлечены 170 человек, пишет Berliner Morgenpost. По предварительным данным, пострадавших нет. Проникнуть внутрь пожарные больше не могут, поэтому возгорание тушат только снаружи. На ликвидацию пожара потребуется как минимум день, сообщили в пожарной службе. Причины возгорания неизвестны.