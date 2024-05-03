Жителей Берлина предупредили о ядовитом дыме из-за пожара на заводе Diehl

Сначала на заводе, расположенном в берлинском районе Лихтерфельде, загорелось техническое помещение на первом этаже, где хранились химические вещества. Предположительно при их горении образовалась синильная кислота. «Четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась», — сообщили в пожарной службе, передает B.Z.Berlin.
К тушению привлечены 170 человек, пишет Berliner Morgenpost. По предварительным данным, пострадавших нет. Проникнуть внутрь пожарные больше не могут, поэтому возгорание тушат только снаружи. На ликвидацию пожара потребуется как минимум день, сообщили в пожарной службе. Причины возгорания неизвестны.
Власти предупредили, что большую часть Берлина может накрыть токсичное облако. Berliner Morgenpost опубликовало карту с возможными районами распространения химикатов — в красной зоне вся западная часть города. Местным жителям поступили уведомления на телефон о возможной опасности. Как пишет Bild, в окрестностях завода закрыты супермаркет, мебельный магазин, ученики рядом расположенных школ отправлены домой.