В Ростовской области осудили украинца, который с 18 лет воевал за ВСУ

Суд установил, что Владислав Плахотник в июле прошлого года добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в украинском батальоне «Азов» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). После этого юношу направили в учебный центр Вооруженных сил Украины.