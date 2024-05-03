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В Ростовской области осудили украинца, который с 18 лет воевал за ВСУ

Ростовская область, 3 мая 2024. DON24.RU. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении гражданина Украины, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Источник: Don24.ru

Суд установил, что Владислав Плахотник в июле прошлого года добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в украинском батальоне «Азов» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). После этого юношу направили в учебный центр Вооруженных сил Украины.

«С учетом полученных навыков фигурант до декабря 2023 года принимал непосредственное участие в боевых действиях в составе указанного незаконного вооруженного формирования на территории Луганской Народной Республики. Его преступная деятельность пресечена Вооруженными Силами Российской Федерации», — сообщает источник.

Южный окружной военный суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.