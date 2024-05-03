Бывшему сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека с 1,5 до 8 лет

«По обстоятельствам дела установлено, что во время возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы. На основании изложенного, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда отменен приговор суда первой инстанции и вынесен новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным по ч. 3 ст. 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — говорится в сообщении пресс-службы Мангистауского областного суда.