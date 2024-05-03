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Бывшему сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека с 1,5 до 8 лет

Апелляционная судебная инстанция в Мангистауской области пересмотрела приговор экс-заместителю прокурора Мунайлинского района, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Приговором суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по ст. 104 ч. 1 УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Апелляционная судебная коллегия по результатам изучения дела установила, что подсудимый был предан суду по ст. 106 ч. 3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде государственный обвинитель изменил обвинение на менее тяжкую статью — ст. 104 ч. 1 УК (причинение смерти по неосторожности).

«В соответствии с ч. 7 ст. 337 УПК, если прокурор изменил обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд рассматривает дело по новому обвинению. Из аудио-видеозаписи судебного заседания следует, что суд не выяснил позицию потерпевшего по поводу изменения обвинения. В судебных прениях потерпевший не согласился с прокурором в части предлагаемого наказания», — отмечают в Мангистауском областном суде.

Кроме того, прокурор не предоставил новую мотивированную формулировку обвинения в письменном виде, как того требует закон.

«По обстоятельствам дела установлено, что во время возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы. На основании изложенного, судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда отменен приговор суда первой инстанции и вынесен новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным по ч. 3 ст. 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — говорится в сообщении пресс-службы Мангистауского областного суда.

Ранее в соцсетях поднялась волна возмущения, в связи с первоначальным мягким приговором. Сообщалось, что подсудимый — бывший заместитель прокурора — избил в кафе заместителя управления госдоходов города Актау, в результате чего последний скончался.