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Полиция Прикамья проводит проверку после сообщения о гробе в реке Бабке

Об инциденте стало известно 3 мая.

Полиция Пермского края проводит проверку после сообщения о гробе, обнаруженном в реке Бабке.

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 3 мая. Жительница посёлка Кукуштан опубликовала видео, на котором было видно в реке большой ящик. По словам женщины, это был гроб с неизвестным содержимым.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что в полицию поступило обращение по поводу данного инцидента. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Напомним, река Бабка является левым притоком Сылвы и протекает на территории Кунгурского и Пермского районов. В 18 и 19 веках вдоль реки были построены несколько небольших медеплавильных заводов.