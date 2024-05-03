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При падении дерева в Ташкенте погиб младенец

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Чиланзарском районе произошла трагедия — дерево упало на младенца в коляске. Ребенок не выжил, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщение об этом распространилось в соцсетях. В Генпрокуратуре корреспонденту Podrobno.uz подтвердили факт гибели ребенка.

Несчастье произошло 3 мая в 11:59 перед домом № 16 на пятом квартале Чиланзара. Дерево упало неожиданно, под ним также оказалась няня, гуляющая с ребенком. Женщина получила травмы головы и руки. Приехавшим на место трагедии врачам спасти ребенка не удалось. Девочке было меньше месяца.

Причина падения дерева устанавливается — на месте трагедии работает прокуратура Чиланзарского района.

несчастный случай