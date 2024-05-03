При падении дерева в Ташкенте погиб младенец

Несчастье произошло 3 мая в 11:59 перед домом № 16 на пятом квартале Чиланзара. Дерево упало неожиданно, под ним также оказалась няня, гуляющая с ребенком. Женщина получила травмы головы и руки. Приехавшим на место трагедии врачам спасти ребенка не удалось. Девочке было меньше месяца.