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Паводки в Казахстане: что происходит на водохранилищах

В основном пик половодья пройден, за исключением двух областей.

Источник: Акимат Актюбинской области

АЛМАТЫ, 3 мая — Sputnik. О ситуации на водохранилищах страны на сегодня сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана:

Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%.

Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 806 см. За сутки он снизился на 7 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

Уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1208 см. За сутки он снизился на 30 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%. Половодье продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 44,4%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Вcе водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза».