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В Слониме горела дорожно-разметочная машина, травмирован рабочий

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме горела дорожно-разметочная машина, травмирован рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел утром на ул. Советской в райцентре. Спасателям сообщили о том, что загорелась дорожно-разметочная машина «Контур». Огнеборцы ликвидировали возгорание.

Как выяснилось позже, чтобы избежать застаивания краски, рабочие планировали перелить ее из покрасочного пистолета в бачок. Произошла вспышка, на одном из работников загорелась одежда. Изначально работники попытались справиться с огнем самостоятельно, но попытки не увенчались успехом.

Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение местной ЦРБ.

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