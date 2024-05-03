В Слониме горела дорожно-разметочная машина, травмирован рабочий

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел утром на ул. Советской в райцентре. Спасателям сообщили о том, что загорелась дорожно-разметочная машина «Контур». Огнеборцы ликвидировали возгорание.
Как выяснилось позже, чтобы избежать застаивания краски, рабочие планировали перелить ее из покрасочного пистолета в бачок. Произошла вспышка, на одном из работников загорелась одежда. Изначально работники попытались справиться с огнем самостоятельно, но попытки не увенчались успехом.
Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение местной ЦРБ.