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В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Суд в Финляндии постановил заключить под стражу трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения, сообщает в пятницу региональное издание Kaleva.

Источник: РИА "Новости"

«Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии», — сказано в материале.

Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны.

По данным суда, подозреваемые — студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.