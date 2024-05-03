В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны.