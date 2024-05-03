В Финляндии арестовали трех россиян по подозрению в нарушении санкций

«Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России, обучающихся в профессиональном колледже Кайнуу, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии», — сказано в материале.
Ранее общественный вещатель Yle сообщал, что полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства. Речь идет об экспорте товаров и технологий так называемого двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, из Финляндии в другие страны.
По данным суда, подозреваемые — студенты профессионального колледжа Кайнуу, два мужчины в возрасте 25 лет и женщина в возрасте 18 лет. Они были задержаны 30 апреля.