«Поездку остановил шлагбаум». 18-летние минчане врезались в шлагбаум у отеля на угнанной машине

В Минске задержаны угонщики авто, которые совершили ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла на одной из улиц Московского района столицы. Два 18-летних друга на улице обнаружили незапертое авто с ключами внутри. Фигуранты угнали машину, чтобы покататься по ночному городу. Однако водитель не справился с управлением и врезался в шлагбаум вблизи минского отеля.
Угонщики попросили охранника отеля помочь им, но те вызвали ГАИ.
Задержанных будут судить за угон.