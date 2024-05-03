«Поездку остановил шлагбаум». 18-летние минчане врезались в шлагбаум у отеля на угнанной машине

Авария произошла на одной из улиц Московского района столицы. Два 18-летних друга на улице обнаружили незапертое авто с ключами внутри. Фигуранты угнали машину, чтобы покататься по ночному городу. Однако водитель не справился с управлением и врезался в шлагбаум вблизи минского отеля.