Мы стали зависимы друг от друга — Бишимбаев о жизни с Нукеновой

«Что касается обвинения меня в истязаниях. В ходе судебного следствия, осмотров моего телефона, телефона Салтанат вы видели, что у нас были ссоры, но систематических побоев (не было — Прим. ред.). У нас были ссоры, где действительно я проявил рукоприкладство. Это было 9 марта, 20 октября и 9 ноября. 20 октября и на мне были побои, и на ней были побои, синяки были и у меня, и у неё. Я не признаю обвинение в нанесении систематических побоев, истязаниях или в том, что она находится в психологической или какой-то иной зависимости от меня», — сказал подсудимый.