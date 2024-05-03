В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море

Как отметил глава республики, поиски в прибрежной зоне пока результата не дали. «Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию», — добавил Меняйло. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.