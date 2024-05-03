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В Крыму ищут троих срочников из Северной Осетии, которых унесло в море

ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Троих североосетинских военнослужащих-срочников унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму, их ищут, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Тридцатого апреля трое молодых людей из Северной Осетии, которые проходили срочную службу в республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», — написал Меняйло.

Как отметил глава республики, поиски в прибрежной зоне пока результата не дали. «Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат. Также пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию», — добавил Меняйло. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

МЧС